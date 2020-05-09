Воздушный Парад Победы в Ейске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Воздушный Парад Победы в Ейске 9 мая 2020 года начнется в 12:00
Воздушный Парад Победы в ЕйскеФото: Варвара ДЫМ
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В День Победы в небе над Ейском пролетят 6 единиц военной техники. Предлагаем вашему внимаю прямую онлайн-трансляцию Воздушного Парада Победы в Ейске.
Он начнется 12:00 . Жители Ейска увидят со своих балконов вертолеты
Ка-27 и Ка-29, а также самолеты: Ан-26 - военно-транспортный, Ил-38 - противолодочный
Су-25 - штурмовик, Л-39 - учебно-боевой, Ту-154 - реактивный пассажирский и
Ту-134. Программ полетов рассчитана с тем условием, что воздушный Парад Победы можно было увидеть в любом конце города.
День Победы на Кубани: прямая онлайн-трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU