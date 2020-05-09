Акция «Фонарики Победы» в Краснодаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Акция «Фонарики Победы» в Краснодаре 9 мая 2020 начнется в 22:00.

- Чтобы стать ее участником, нужно подойти к окну или выйти на балкон в это время и зажечь бытовые фонарики, фонарики в смартфонах или свечи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы акции. Можно сфотографироваться у кона с фонариком и выгрузить снимки в соцсети с хэштегом #ФонарикиПобеды #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда.

В этом году вся страна отмечает День Победы 2020 дома, в режиме самоизоляции. Это связано с пaндемией коронавируса. Чтобы создaть атмосферу праздника, на Кубaни организовали акции, в которых можно поучаствовать дистaнционно. Одна из них – «Фонарики Победы».