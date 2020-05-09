Акция Бессмертного полка в Краснодаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Акция Бессмертного полка в Краснодара 9 мая 2020 года
Бессмертный полк
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Акция Бессмертного полка в Краснодаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция состоится на главном медиа-экране города и в эфире телеканала «Краснодар».
Портреты ветеранов Великой Отечественной, присланные краснодарцами, будут транслировать в течение всего дня 9 мая.
День Победы на Кубани: прямая онлайн-трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU