Инженеры против коронавируса

Технологичные приборы разработаны в учебном центре «ТехноСпейс». В начале мая фонд установил их в здании Усть-Лабинской городской администрации, управлении социальной защиты, на почте, в полиции, социально-педагогическом колледже, пенсионном фонде и центре занятости населения.

В мае на Кубани был зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. В Краснодарском крае сохраняется режим самоизоляции, работать продолжает только ограниченное количество учреждений. Чтобы снизить темп распространения инфекции, фонд «Вольное Дело» выделил для них партию новых технологичных санитайзеров.

Прибором легко пользоваться — он измеряет температуру тела и, если человек здоров, выдает ему на руки порцию антисептика

Прибором легко пользоваться — он измеряет температуру тела и, если человек здоров, выдает ему на руки порцию антисептика. Если температура выше 37°C, на приборе загорается красная лампочка. В этом случае нужно обратиться к врачу и оставаться дома до полного исчезновения симптомов. Обработка рук антисептиком существенно снижает риск инфицирования и позволяет уберечь от заражения себя и окружающих.

Санитайзеры разработаны в учебном центе «ТехноСпейс», который был открыт в Усть-Лабинске фондом «Вольное Дело». Прибор состоит из алюминиевого корпуса (этот металл обладает бактерицидными свойствами), электронной схемы и диспенсера с дезинфицирующим гелем. Нестандартные пластиковые детали санитайзера напечатаны на 3D-принтере.

Каждый санитайзер содержит три порции антисептика. Его произвели и бесплатно передали в «ТехноСпейс» специалисты крестьянско-фермерского хозяйства «Сокольский». Первые образцы дезинфицирующих устройств были в апреле установлены в продуктовых магазинах района.

Вместе с санитайзерами все организации получили от фонда партию медицинских масок. За время пандемии фонд направил более миллиона масок и других средств индивидуальной защиты в российские регионы и более 350 тысяч СИЗ — в московские больницы. Фонд также передал регионам 12 автомобилей скорой помощи и запустил программу дистанционного обучения врачей работе с ИВЛ и лечению респираторных заболеваний.

В апреле фонд передал инфекционному госпиталю, развернутому на базе Центральной районной больницы Усть-Лабинска, 14 аппаратов ИВЛ. С самого начала пандемии в городе работает открытая фондом горячая линия, на которую за время работы поступило больше двух тысяч звонков с вопросами и просьбами. Больше тысячи одиноких пожилых жителей района получили от фонда продуктовые наборы. Фонд также бесплатно предоставляет всем желающим медицинские маски.

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан промышленником Олегом Дерипаской.

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан промышленником Олегом Дерипаской. Это одна из крупнейших в России организаций в области социальных проектов, благотворительности и волонтёрства. В 2019 году фонд открыл в Усть-Лабинске первый «ТехноСпейс» — центр обучения школьников цифровым дисциплинам. В «ТехноСпейсе» преподают инженерный дизайн, прототипирование, мобильную робототехнику, интернет вещей, промышленный дизайн и другие перспективные дисциплины. Фонд планирует создание сети таких центров по всей России.