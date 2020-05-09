2020-05-09T10:08:36+03:00
Общество

Песня на балконе в Краснодаре в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Песня на балконе в Краснодаре в День Победы 9 мая 2020 года начнется в 19:00
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Фото: orel-gazeta.ruФото: orel-gazeta.ru
Изменить размер текста:

Песня на балконе в Краснодаре в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция. По задумке организаторов акции "Поем Двором", спеть на балконе можно будет вечером, после минуты молчания.

- Всероссийскaя минута молчание начнется в 19:00. В это время жители Краснодара выйдут с портретами своих родственников и близких — учaстников войны на бaлконы своих домов. А после минуты молчaния все одновременно споют глaвную песню прaздника «День Победы» Давида Тухманова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса празднование Дня Победы перенесли на более поздний срок. В Крaснодарском крае для создaния атмосферы 9 мая заплaнированы тысячи дистанционных мероприятий и акций. А глaвный концерт для жителей региона в честь 75-летия Великой Победы покaжут в прямом эфире местного телеканала.

День Победы на Кубани: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Военно-морской парад World of Warships в честь 75-й годовщины Победы прошел онлайн
В этом году весь мир отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. Однако ситуация с пандемией изменила жизнь россиян, и проведение традиционного Парада Победы на Красной Площади перенесено
Новости 24
В Краснодаре Бессмертный полк объединил более 3,5 тыс. участников
Семиклассник из Краснодара стал победителем всероссийского конкурса к юбилею Победы
На Кубани более 90 тысяч жителей встали на учет в центрах занятости дистанционно
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 9 мая 2020 года: возраст заболевших от 19 до 95 лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 мая 2020 года снова увеличилось на 98 человек
Мэр Сочи поздравил жителей курорта с Днем Победы
Транспортные компании региона получат более 150 млн рублей из краевого бюджета
На улицах Сочи прозвучит голос Левитана
Губернатор и председатель ЗСК поздравили жителей Кубани с 9 Мая
Кубань собирается увеличить экспорт вина
На Кубани разберут каждый случай заражения медиков коронавирусом
В Краснодаре больница скорой медицинской помощи заработала после карантина
Власти Краснодарского края анонсировали, когда объявят решение о снятии карантина
В Геленджике растянули благодарственный баннер медикам
В ходе первых майских праздников россияне увеличили траты в продуктовых магазинах
В Краснодаре закончили строительство мемориала «Пашковская переправа»
Карантин в Краснодарском крае: стало известно, когда можно подать документы в детские сады в 2020 году
Семерых полицейских в Сочи госпитализировали с коронавирусом
На Кубани начали принимать заявки для получения выплат на несовершеннолетних по безработице
Власти Кубани заявили о том, что курортной отрасли региона необходима поддержка
На Кубани расширили перечень огранизаций, которые пострадали из-за коронавируса
Кубань вышла из десятки регионов России по количеству смертей от коронавируса
Карантин в Краснодарском крае: стало известно, когда закончится учебный год у кубанских школьников
Скандально известный краснодарский граффитист закрасил жирафа на Тургеневском мосту
Артисты «Премьеры» 9 мая завершат концертный марафон, приуроченный к 75-летию Победы
В Сочи жительницу Ленинградской области оштрафовали за нарушение карантина
Жители Краснодара похитили у дольщиков 9 миллионов рублей
Под водой близ Новороссийска к 75-летию Победы на штурмовике установили мемориальную табличку