Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 9 мая 2020: о снятии или продлении карантина объявят 10 мая

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 9 мая 2020 года. По последним данным, в городе число зараженных выросло до 686 человек. За сутки плюс 99. Всего в Краснодарском крае уже 1732 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом 533 пациента уже выздоровели.

Стало известно, что о снятии или продлении карантина губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев может объявить уже после праздника, 10 мая. Вероятнее всего, для каждого муниципалитета власти примут отдельное решение в зависимости от эпидемической обстановки.

– Нам необходим четкий алгоритм действий. Нужно пытаться сохранить экономику такой, какой она была до введения карантина. Внимательно изучить, какие предприятия уже могут работать, а какие пока нет, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости. Главное – сохранить эпидобстановку стабильной, не допустить очагов и вспышек. Ждем предложений от Роспотребнадзора края, – заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

В Роспотребнадзоре предполагают, что на Кубани наступил пик заболевания коронавирусом. Регион, возможно, вышел на плато.

Однако большинство ограничений должны сохранятся как можно дольше, по мнению замглавы ведомства Татьяны Гречаной. Все это время продолжат работу патрули, посты ГИБДД, пропускной и масочный режимы.

Сразу нескоклько больниц в Краснодарском крае находятся на карантине из-за выявленных очагов заражения инфекции. А с БСМП в Краснодаре вчера, 8 мая, был снят спецрежим. Правда, больница скорой медпомощи по-прежнему не принимает платных пациентов и плановых больных. Прием ведется только для экстренных пациентов.