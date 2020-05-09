Число заболевших коронавирусом в Сочи на 9 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 193 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 193 человек.

- За последние сутки подтвердились 16 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 99 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1924 человека. Их состояние удовлетворительное.

В связи с режимом карантина, массовые мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, перенесены на более поздний срок по всей стране. Тем не менее, 9 Мая горожане смогут присоединиться к акциям памяти, оставаясь дома, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

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