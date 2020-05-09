2020-05-09T00:57:37+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 9 мая 2020: в городе подтверждено 16 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 9 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В городе подтверждены новые случаи опасной инфекции. Фото пресс-службы мэрии Сочи.В городе подтверждены новые случаи опасной инфекции. Фото пресс-службы мэрии Сочи.
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Из 99 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 16 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 193 пациентов.

- Во время карантина в Сочи 9 Мая отмечают онлайн. Так, жители участвуют в проекте «Окна Победы», украшая балконы и стёкла праздничной символикой, а на фасадах домов и госучреждений горожане разворачивают российские флаги. Кроме того, сочинцы активно присоединяются акциям «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк онлайн», рассказали в пресс-службе городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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