Воздушный парад Победы на Кубани: как это было

В День Победы в небе над Краснодаром и Новороссийском пролетели экипажи боевой авиации Российской армии.

Авиапарад в КраснодареФото: Виталий ТИМКИВ

Воздушный парад лучше всего было видно в центре городов.

Авиапарад в КраснодареФото: Виталий ТИМКИВ

Жители окраин Новороссийска, например, его не увидели, зато в районе Малой Земли вертолеты летали несколько минут.

Авиапарад в НовороссийскеФото: Виталий ТИМКИВ

В городе-герое летали транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ, его еще называют «Терминатор», а также «Ночной охотник» Ми-28Н и «Аллигатор» Ка-52.

Авиапарад в НовороссийскеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Авиапарад в НовороссийскеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Воздушный Парад в Новороссийске длился несколько минут.

Авиапарад в НовороссийскеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Эта же техника после Воздушного парада в Новороссийске была и в Краснодаре.

Авиапарад в НовороссийскеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Кстати, взлетали лайнеры из аэродрома в Кореновске.

Пилоты идут на авиапарадФото: Виталий ТИМКИВ

Они сначала держали курс в Новороссийск, а уже из города-героя полетели в Краснодар.

Авиапарад в НовороссийскеФото: Виталий ТИМКИВ

Жители Краснодара ждали авиапарад на балконах - из-за угрозы распространения коронавируса в этом году День Победы проходит по-особому.

Авиапарад в КраснодареФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Парами в небо поднялись и штурмовики Су-25СМ3 и истребители Су-30СМ.

Авиапарад в Краснодаре.Фото: Виталий ТИМКИВ

Жители Восточно-Кругликовского микрорайона Краснодара смогли увидеть в небе вертолеты.

Авиапарад в КраснодареФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

А вот на окраинах крайцентра не было видно парад.

Авиапарад в КраснодареФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

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