2020-05-09T12:03:54+03:00
Общество

Воздушный парад Победы на Кубани: как это было

В небо над Новороссийском и Краснодаром поднялись вертолеты и самолеты [фото]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Авиапарад в Краснодаре.Авиапарад в Краснодаре.Фото: Виталий ТИМКИВ

В День Победы в небе над Краснодаром и Новороссийском пролетели экипажи боевой авиации Российской армии.

Авиапарад в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Авиапарад в КраснодареФото: Виталий ТИМКИВ

Воздушный парад лучше всего было видно в центре городов.

Авиапарад в Краснодаре Фото: Виталий ТИМКИВ

Авиапарад в КраснодареФото: Виталий ТИМКИВ

Жители окраин Новороссийска, например, его не увидели, зато в районе Малой Земли вертолеты летали несколько минут.

Авиапарад в Новороссийске Фото: Виталий ТИМКИВ

Авиапарад в НовороссийскеФото: Виталий ТИМКИВ

В городе-герое летали транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ, его еще называют «Терминатор», а также «Ночной охотник» Ми-28Н и «Аллигатор» Ка-52.

Авиапарад в Новороссийске Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Авиапарад в НовороссийскеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Авиапарад в Новороссийске Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Авиапарад в НовороссийскеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Воздушный Парад в Новороссийске длился несколько минут.

Авиапарад в Новороссийске Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Авиапарад в НовороссийскеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Эта же техника после Воздушного парада в Новороссийске была и в Краснодаре.

Авиапарад в Новороссийске Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Авиапарад в НовороссийскеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Кстати, взлетали лайнеры из аэродрома в Кореновске.

Пилоты идут на авиапарад Фото: Виталий ТИМКИВ

Пилоты идут на авиапарадФото: Виталий ТИМКИВ

Они сначала держали курс в Новороссийск, а уже из города-героя полетели в Краснодар.

Авиапарад в Новороссийске Фото: Виталий ТИМКИВ

Авиапарад в НовороссийскеФото: Виталий ТИМКИВ

Жители Краснодара ждали авиапарад на балконах - из-за угрозы распространения коронавируса в этом году День Победы проходит по-особому.

Авиапарад в Краснодаре Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Авиапарад в КраснодареФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Парами в небо поднялись и штурмовики Су-25СМ3 и истребители Су-30СМ.

Авиапарад в Краснодаре. Фото: Виталий ТИМКИВ

Авиапарад в Краснодаре.Фото: Виталий ТИМКИВ

Жители Восточно-Кругликовского микрорайона Краснодара смогли увидеть в небе вертолеты.

Авиапарад в Краснодаре Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Авиапарад в КраснодареФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

А вот на окраинах крайцентра не было видно парад.

Авиапарад в Краснодаре Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Авиапарад в КраснодареФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

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Лети, моё письмо, на далёкий Кавказ, в родную станицу, и неси горячий привет всем моим родным и знакомым. Здравствуйте, дорогие родные – мама, Майя и Рая, а также и все племянники. Сегодня я решил написать вам письмо, в котором хочу сообщить, что я жив и здоров, чего и вам желаю в вашей мирной обстановке, и всех успехов в обработке вашего огорода. … Нам ещё надо жить, но Гитлер со своей сворой не дал нам пожить как следует, молодому поколению нашего Советского Союза. Ничего, он за это за всё отплатит своей шкурой. Скоро уже и конец гитлеровским разбойникам. Тогда опять вы заживёте мирной жизнью, а мне придётся устанавливать порядки, а потом срок службы кончится, и я приду домой, и тогда мы заживём как никогда, а сейчас – как можете сами, ничего не сделаешь, война. Пишите, как у вас насчёт хлеба, картофеля, в общем, всё это. Мне вас очень жаль, что вы остались одни, у вас в семье нет ни одного мужчины, чтобы помог. Ответ на это письмо Анатолий Бандурко из станицы Отрадной Краснодарского края получить не успел. Он погиб 9 мая 1945 года. Читайте далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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