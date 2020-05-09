Груша памяти: на Кубани разбили сад рядом с деревом, которое еще до войны посадил герой Курской битвы

Босоногий хлопчик, пробегая вдоль хорошо укатанной бричками дороги, увидел в овражке черенок плодового деревца, чуть дальше – еще один. Хозяйственный не по годам – все в дом – парнишка откопал саженцы и принес в родную хатку, что стояла на самом краю станицы Курганной. Приемыши прижились, оказавшись яблонькой и грушей. На дворе шел март 1935 года…

Через шесть лет пареньку, который посадил деревца, Илье Щеглову, исполнилось 18 и его призвали в ряды Красной Армии. Служил в артиллерии. Части формировались на Урале, а весной 1942 года были переброшены к городу Липецку. Так начался его боевой путь.

Семь месяцев простояли в обороне, потом – наступление, в ходе которого Илья Щеглов был ранен.

Илья Щеглов. 1946 год, Германия.

Когда дело пошло на поправку, Илью перевели в реабилитационный госпиталь до окончательного выздоровления. Шло лето 1943 года, основные военные действия развернулись под Курском, где началась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. 5 июля 1943 года немецко-фашистские войска перешли в наступление. На позиции наших солдат враг обрушил десятки тысяч снарядов и авиационных бомб, бросил в атаку большое количество танков и пехоты, стремясь на узких участках прорваться вглубь нашей обороны, к Курску. Ожесточенная борьба развернулась на земле и в воздухе.

Илья рвался в бой, хотя еще полностью не окреп. И, как только представилась возможность, отправился на фронт. В 1943 году Илья Павлович, в составе 33 отдельной пушечной артиллерийской бригады I Украинского фронта, участвовал в боях под Курском. Потом была Украина - Киев, Белая церковь, затем - Польша и, наконец, Германия. Дав залпы по Берлину, Илья Щеглов вместе с боевыми товарищами был переброшен в Чехословакию для ликвидации крупных немецких формирований, оставшихся в тылу Красной Армии.

- Нас так радостно встречали в Праге, - с теплом вспоминает Илья Павлович. - Затем снова нашу часть перебросили в Германию и в течение 2-х лет была расквартирована в маленьком городе Гутенберге.

В 1948 Илья Щеглов боролся с бандитами и немецкими прихвостнями.

Позже он пять лет работал на целине, трудился крановщиком в Псебае. А вернувшись в Курганнную, издалека разглядел на родительском подворье свою грушу. Уцелело дерево, живучим оказалось, не попало ни под бомбежку, ни под топор оккупантов, которые хозяйничали в станице долгие полгода.

Много позже, уже обосновавшись в другом районе Курганинска, Илья Павлович приходил проведать грушу – сначала с женой и детьми, потом с внуками.

А во время одной из встреч с молодежью ветеран рассказал историю посадки дерева, назвал его «почти ровесницей» - в этом году Илья Павлович Щеглов отметит 97 день рождения, а груше в марте «стукнуло» 85. И в один из весенних дней Года памяти и славы возле щегловской груши разбили целый сад из 75 – по числу победных лет – яблоневых саженцев.

Ветеран войны еще и посадил новое дерево. Фото: Сергей Шаламов

Так в Курганинском районе дали старт всероссийской акции «Сад Памяти», одной из многих, посвященных 75-летию Великой Победы.

Выступая на церемонии закладки сада глава Курганинского района Андрей Ворушилин назвал его посланием в будущее от разных поколений курганинцев:

- Замечательно, что сегодня здесь собрались и молодежь, и люди более старшего возраста. Мы все гордимся нашими ветеранами, представителями Поколения Победителей. И наш Сад Памяти, который будет расти под присмотром старой груши – не просто деревья, это настоящее послание в будущее, послание от нас нашим потомкам, - сказал глава.

В новом саду появятся дорожки и скамейки, так что и в этой части Курганинска будет своя зона отдыха.

Глава Курганинского района Андрей Ворушилин, ветераны ВОВ Иван Павлович и Илья Павлович Щегловы, глава города Курганинска Василий Руденко. Фото: Сергей Шаламов

- Это очень почетно, что рядом с моей грушей, теперь разбит целый сад, - говорил на открытии Илья Павлович Щеглов. – Благодарю сех участников акции за стремление сохранить память о Великой Отечественной войне и ее героях.

И теперь старая груша в пару обхватов толщиной стражем возвышается над юными деревцами. Через месяц после закладки сада на ней зазеленели молоденькие листочки, над распускающими цветками зажужжали пчелы. Жизнь продолжается. Этой жизни и миру на земле мы обязаны нашим дедам и прадедам, нашим Победителям.