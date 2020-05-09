2020-05-09T19:59:14+03:00
Общество

В Краснодаре жители улицы, которая названа в честь героя войны, всей многоэтажкой спели «День Победы»

Люди вышли на балконы с портретами героев войны[фото, видео]
Варвара ДЫМ
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Жители многоэтажки по улице Головатого спели "День Победы"Жители многоэтажки по улице Головатого спели "День Победы"Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

К акции «Песня на балконе» в Краснодаре присоединились и жители многоэтажки на улице Головатого.

Люди вывесили флаги на балконе Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Люди вывесили флаги на балконеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ровно в 19:00, сразу после минуты молчания, дом спел «День Победы».

Акция "Песня на балконе" в Краснодаре на улице Головатого Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Акция "Песня на балконе" в Краснодаре на улице ГоловатогоФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Люди вышли на балконы с портретами героев Великой Отечественной войны и флагами России.

Многоэтажка на улице Головатого Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Многоэтажка на улице ГоловатогоФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Улица Головатого названа в Краснодаре в честь героя той кровавой мясорубки Володи Головатого. Парню было 17 лет, когда в города пришли фашисты. Он организовал подпольную группу, распространял листовки, поджигал склады с горючим. Про бойкого паренька прознало Гестапо и объявило охоту на подпольщиков. Когда Володю нашли, его казнили на той самой улице, которая сейчас носит имя несовершеннолетнего героя.

Люди возле дома Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Люди возле домаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Когда оккупация Краснодара закончилась, тело Володи Головатого нашли среди 300 казненных после освобождения города со следами страшных пыток.

Улица Головатого Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Улица ГоловатогоФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Песню «День Победы» мы поем в благодарность всем героям войны. И мальчику, именем которого названа наша улица, - рассказала жительница многоэтажки Марина Евгеньевна.

Во дворе многоэтажки после этого прошел праздничный концерт, на котором творческие коллективы города исполнили и другие песни военных лет.

В Краснодаре на улице Головатого поют День Победы.

Улица Головатого Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Улица ГоловатогоФото: Кирилл ВЕРШИНИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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