Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 10 мая 2020: в городе диагноз подтвержден у 733 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 10 мая 2020 года. В кубанской столице вновь зафиксировали рост заболевших. За последние 24 часа число зараженных увеличилось на 47 человек, таким образом, с начала пандемии диагноз подтвержден у 733 пациентов. Такие данные сообщают в оперативном штабе региона.

Cтарт приема документов в детские сады перенесут на 1 июня 2020 года. Ранее в многофункциональных центрах родителей ждали с 15 мая. Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой дату решили изменить.

На территории краснодарской больницы появился плакат с благодарностью врачам. Его установили во дворе храма в честь иконы Божией Матери «Целительница», который находится на Краевой клинической больницы №2.

- Каждое слово поддержки в адрес медиков важно сейчас как никогда, - сказали «КП» - Кубань» в пресс-службе медучреждения.

В кубанской столице, как и прежде, продолжает действовать карантин, а также, так называемый, масочный режим. Объектам торговли запретили обслуживать клиентов без средств защиты, а на улицах горожан контролируют «коронавирусные патрули».

Напомним, ожидается, что 10 мая власти региона примут решение по поводу снятия или продлении режима карантина. По мнению эпидемиологов, некоторые ограничения для жителей Кубани необходимо сохранять до конца года.