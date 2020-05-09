В здании администрации Кубани погасили свет и зажгли на фасаде цифру 75

В Краснодарском крае прошла акция «Фонарики Победы». Ровно в 22:00 жители региона выключили свет в своих домах и зажгли на окнах свечи или фонари. Так регион почтил память тех, кто не вернулся с поля боя Великой Отечественной войны.

Подключились к акции и чиновники Краснодарского края. В здании администрации края выключили свет, в окнах появились свечи, а в центре – цифра 75! В честь юбилея Великой Победы.

Видеороликом, как акцию провели в администрации Краснодарского края, поделился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев у себя в соцсетях, подписав кадры так: «Так выглядит здание краевой администрации».

Так выглядит здание краевой администрации.

Напомним, в 9 мая в Краснодарского крае прошли памятные акции, такие как «Фонарики Победы», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Песня на балконе» и многие другие. Из-за карантина, который объявлен в регионе в связи с коронавирусом, традиционных праздничных мероприятий не было. Но люди активно включились в онлайн-проекты. Краснодар пел «День Победы» всей многоэтажкой на улице Головатого, а во дворах ветеранов войны прошли праздничные персональные концерты.

Кроме того, в Краснодаре, Новороссийске и Ейске состоялся воздушный парад.

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