2020-05-09T23:52:54+03:00
Общество

В здании администрации Кубани погасили свет и зажгли на фасаде цифру 75

Так чиновники присоединились к акции «Фонарики Победы» [видео]
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Администрация Краснодарского краяАдминистрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае прошла акция «Фонарики Победы». Ровно в 22:00 жители региона выключили свет в своих домах и зажгли на окнах свечи или фонари. Так регион почтил память тех, кто не вернулся с поля боя Великой Отечественной войны.

Подключились к акции и чиновники Краснодарского края. В здании администрации края выключили свет, в окнах появились свечи, а в центре – цифра 75! В честь юбилея Великой Победы.

Видеороликом, как акцию провели в администрации Краснодарского края, поделился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев у себя в соцсетях, подписав кадры так: «Так выглядит здание краевой администрации».

Так выглядит здание краевой администрации.

Напомним, в 9 мая в Краснодарского крае прошли памятные акции, такие как «Фонарики Победы», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Песня на балконе» и многие другие. Из-за карантина, который объявлен в регионе в связи с коронавирусом, традиционных праздничных мероприятий не было. Но люди активно включились в онлайн-проекты. Краснодар пел «День Победы» всей многоэтажкой на улице Головатого, а во дворах ветеранов войны прошли праздничные персональные концерты.

Кроме того, в Краснодаре, Новороссийске и Ейске состоялся воздушный парад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воздушный парад Победы на Кубани: как это было В День Победы в небе над Краснодаром и Новороссийском пролетели экипажи боевой авиации Российской армии. Летали транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ, его еще называют «Терминатор», а также «Ночной охотник» Ми-28Н и «Аллигатор» Ка-52 и самолеты (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В горах Сочи за ночь выпало 30 сантиметров снега
В Сочи победные 75 лет выстроили из автобусов
В Краснодаре пьяный водитель попал ДТП, убегая от полиции
В Краснодаре около 4 тысяч виртуальных участников собрал Бессмертный полк
В Анапе День Победы отметили с настоящей «Катюшей»
В Новороссийске в честь юбилея Победы прошёл воздушный парад
Маршем и песнями поздравили ветеранов в Краснодаре
Сотрудники Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры озеленили могилу летчика-героя
Жители Краснодара нарушили карантин, чтобы пройти Бессмертным полком
Губернатор Краснодарского края возложил цветы к Вечному Огню в Краснодаре
В Краснодаре Бессмертный полк объединил более 3,5 тыс. участников
Семиклассник из Краснодара стал победителем всероссийского конкурса к юбилею Победы
На Кубани более 90 тысяч жителей встали на учет в центрах занятости дистанционно
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 9 мая 2020 года: возраст заболевших от 19 до 95 лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 мая 2020 года снова увеличилось на 98 человек
Мэр Сочи поздравил жителей курорта с Днем Победы
Транспортные компании региона получат более 150 млн рублей из краевого бюджета
На улицах Сочи прозвучит голос Левитана