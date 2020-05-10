«Все победы посвящала маме»: девушка, которую бросили в роддоме из-за отсутствия руки, стала чемпионкой России по паратхэквондо и нашла сестру

- У ребенка нет руки, я не буду его забирать, - заявила женщина врачам, когда пришла в себя после родов в больнице Туапсе и увидела свою новорожденную дочь. У девочки вместо левой руки была лишь культя до локтя…

Тогда, 34 года назад, мать, у которой уже был один здоровый ребенок – тоже дочь, просто не нашла в себе сил воспитывать особенного малыша. Поэтому написала отказ от крохи и уехала домой. Родне она сообщила, что ребенок родился больным и умер и врачи его похоронили.

А девочку, которая несмотря на свою особенность, родилась полностью здоровой, врачи назвали Аней. Ее сначала отдали в дом малютки, а потом перевели в детдом.

Горькая правда

Когда Ане было четыре года, ее удочерили и дали новую фамилию. Так она стала Аней Поддубской. В новой семье от девочки тщательно скрывали, что она – не родная. Но только об этом почему-то знала вся школа, куда девочка ходила учиться. Город ведь небольшой, и когда Аню забирали из детдома, у соседей Поддубских это была самая обсуждаемая тема.

Когда Аня подросла и пошла в школу, у нее случился конфликт с одноклассницей. Девчонки подрались в сквере у школы, учебники из Аниного рюкзака посыпались на пол…

- Расскажу все маме. Она защитит меня, - в сердцах крикнула задире Аня.

- Кому расскажешь? - смеялась ей в лицо одноклассница. - Да вся школа в курсе, что ты - приемная!

- Помню, шла домой тогда на ватных ногах. Я не могла поверить в то, что моя мама – не родная, - рассказывает Анна Поддубская. - Дома мне все и рассказали. Мама пришла в тот детдом, где я жила, за родным племянником. И там увидела меня.

Мать Татьяна Слесаренкова (слева) и ее дочь Анна.

Горькую правду Анна приняла, но мысль о том, что есть еще другая - биологическая мать, которая носила ее в животе, родила, но почему-то ушла, не давала покоя.

- Когда мне было 18 лет, и я переехала из Туапсе в Краснодар учиться в институт МВД, приемные родители отдали мне тот самый отказ, который моя родная мать заполнила осенью 85-го, - рассказывает Анна. – В той бумаге и были все ее данные. Так я узнала, что мою мать звали Татьяна Павловна Слесаренкова, она родилась в 1951 году и тоже жила в Туапсе.

С тех пор Анна Поддубская решила во что бы то ни стало найти родную мать. Девушка писала письма в программу «Жди меня», пыталась найти ее через тот самый роддом, где и появилась на свет, но поиски не увенчались успехом.

- Конечно, с одной стороны понимала, что от меня отказались, зачем стучаться в закрытые двери? Но все же интересно было узнать о маме, чтобы лучше понять себя саму, - говорит Анна.

Когда Анне было 28 лет, она занялась спортом. Сначала - легкой атлетикой, потом стала метать копья, перешла в паратхэквондо. И уже через месяц после начала тренировок взяла свое первое «золото» на первенстве России.

Воссоединение семей

Сейчас Анна Поддубская - двукратная чемпионка России по паратхэквондо, многократный призер и чемпионка континентальных чемпионатов Америки, Азии, Океании и Африки. Сейчас ей 34 года и девушка уже попала в заявку на летнюю Паралимпиаду.

Детские фото двух сестер: слева - Валерия, справа - Анна.

После того как по кубанскому ТВ как-то показали сюжет об Анне. В программе девушка рассказалп не только о своих спортивных достижениях, но и о том, что ее бросили в роддоме.

И на следующий день после того, как сюжет вышел в эфир, Анне в Вконтакте написала девушка: «Привет, Аня! Меня зовут Лера, я, наверное, твоя сестра».

- Тот сюжет по ТВ увидела моя тетя и позвонила мне, - рассказывает родная сестра Анны Поддубской Валерия Ставриади. – Говорит, что по телевизору увидела передачу про девушку, которая очень похожа на мою мать. Я нашла эфир в интернете, тоже посмотрела. И мне вообще показалось, что Аня больше на отца похожа. Он уже умер, но с нами и не жил, но у нас была его единственная фотография. Я ее достала и сверила с картинкой на мониторе ноутбука, считай, одно лицо. Вот и написала Ане.

Анна Поддубская вместе с сестрой.

Но прежде чем встретиться, сестры несколько недель переписывались в соцсетях. Задавали друг другу вопросы, которые их волновали больше 30 лет, обменивались семейными снимками. А потом наконец увиделись. Анна сама приехала в гости к сестре в Туапсе.

- Лера старше меня на пять лет. И она многое мне рассказала о моей семье, которая отказалась от меня 34 года назад, - вздыхает Анна. – Так я узнала, что моего отца звали Анатолий, с матерью он никогда не жил. У них был кратковременный роман. Знаете, мне даже важнее было найти брата или сестру, ведь в том отказе было сказано, что у матери это были вторые роды. А значит, она должна была воспитывать еще одного ребенка. Только жалко, что с матерью я уже никогда не увижусь – она умерла 5 лет назад.

Чтобы подтвердить родство, сестры сделали анализ ДНК.

- Я ведь всю жизнь думала, что моя сестра умерла в роддоме, - объясняет Валерия. - Когда мать вернулась из больницы, она сообщила, что малышка умерла. О том, что та девочка родилась без руки и может быть жива, она рассказала только перед смертью. Мамы не стало, когда ей было 63 года и она все время хранила эту тайну.

Чтобы подтвердить родство, сестры сделали анализ ДНК. И его точность была – 86 процентов. Так у Анны Поддубской появилась новая семья – сестра и два племянника.

- Я не держу зла на маму, давно для себя решила – прощу ее, что бы она мне не сказала. А теперь уже и не скажет никогда, - вздыхает Анна. - Возможно, она стала жертвой каких-то обстоятельств. Не мне судить, так должно было случиться. Я мечтала достигнуть каких-то высот, чтобы меня увидела мама, чтобы близкие люди могли мной гордиться. И думаю, что у меня это получилось! Там, на небесах, мои родители наверняка мной гордятся!

Как только снимут карантин, Анна планирует восстановить свои тренировки.

Последние месяцы двухкратная чемпионка по паратхэквондо России дни напролет тратила на подготовку к Паралимпиаде-2020, которая должна была состояться уже в конце августа. Но из-за пандемии коронавируса масштабные соревнования перенесли на 2021 год.

- Я не падаю духом, не опускаю руки, это по-прежнему моя мечта и я выступлю на Паралимпийских играх! Тем более, что я уже завоевала лицензию, - говорит спортсменка.