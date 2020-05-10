2020-05-10T00:46:59+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 10 мая 2020: в городе подтверждено 13 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 10 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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С начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 206 пациентов. Фото пресс-службы мэрии СочиС начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 206 пациентов. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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Из 98 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 13 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 206 пациентов.

- До момента снятия ограничительных мероприятий на территории города все рекреационные зоны и места массового скопления граждан будут закрыты. Прежде всего, это необходимо для самих сочинцев и для сохранения их здоровья, - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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