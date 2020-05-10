Коронавирус в Сочи, последние новости на 10 мая 2020: в городе подтверждено 13 новых случаев опасной инфекции

Из 98 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 13 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 206 пациентов.

- До момента снятия ограничительных мероприятий на территории города все рекреационные зоны и места массового скопления граждан будут закрыты. Прежде всего, это необходимо для самих сочинцев и для сохранения их здоровья, - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

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