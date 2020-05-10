2020-05-10T00:51:52+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 10 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 206 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 10 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В период майских праздников под наблюдением находятся все сочинские скверы и парки, набережные и пляжи, лесные территории и мемориальные комплексы. Фото пресс-службы мэрии СочиВ период майских праздников под наблюдением находятся все сочинские скверы и парки, набережные и пляжи, лесные территории и мемориальные комплексы. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 206 человек.

- За последние сутки подтвердились 13 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 98 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1919 человек. Их состояние удовлетворительное.

В период майских праздников под наблюдением находятся все сочинские скверы и парки, набережные и пляжи, лесные территории и мемориальные комплексы.

- С момента введения на курорте карантинного режима на граждан, игнорирующих запрет выходить из дома без уважительной причины, было составлено более 3 тысяч административных протоколов, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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