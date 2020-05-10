В Новороссийске в День Победы прогремел праздничный салют

В День Победы над кубанской столицей в этом году было тихо. Причина проста: организаторы опасались, что яркое зрелище притянет внимание десятков тысяч человек, что недопустимо в период пандемии коронавируса. Но все же десятки залпов прогремели в городе-герое Новороссийске.

В этом году салют решили организовать на пляже «Суджукская коса». Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Красочное зрелище продолжалось около 7 минут. При этом некоторым новороссийцам посчастливилось увидеть салют из окон - они вышли на балконы и ликовали.

В фейерверке использовали 76-мм артиллерийское орудие «Зис-3». Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Многие люди не упустили возможность снять эффектное зрелище на видео и запостить в соцсети.

Некоторые новороссийцы могли наблюдать за салютом из окон собственного дома. Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

- Десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали праздничный салют с пляжа «Суджукская коса», - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Залпы длились около семи минут. Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

В праздничном салюте задействовали 76-мм артиллерийское орудие «Зис-3» образца 1942 года. В честь 75-летия произведено 30 мощных залпов с интервалами в 30 секунд.

Всего прогремело около 30 залпов. Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

- Всего израсходовано 180 холостых зарядов, - добавляют в ведомстве.

От яркого зрелища невозможно оторваться. Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Стоит сказать, что до этого в Новороссийске прошел воздушный Парад Победы. В небе над городом пролетели пять образцов авиaционной техники, а это 10 единиц мaшин. Жители увидели вертолеты Ми-8АМТШ - трaнспортно-штурмовой вертолет («Терминатор»), Ми-28Н - удaрный вертолет («Ночной охотник»), Ка-52 - разведывательно-удaрный вертолет («Аллигатор»). И сaмолеты: Су-25СМ3 - штурмовик, Су-30СМ - истребитель.