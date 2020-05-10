Мать-одиночку из Краснодара затравили из-за темного цвета кожи приемного сына

От угроз и травли в социальных сетях страдают десятки людей. Одним из инициаторов является Владислав Поздняков – лидер движения «Мужское Государство», идеология которого описывается тремя короткими пунктами: патриархат, национализм и информационная война против власти.

В рынду уже забил один из российских блогеров, открытый гей Андрей Петров - он устал терпеть высказывания в свою сторону. Он рассказал, что получает угрозы от создателя паблика «Мужское государство» Владислава Позднякова. Также Петров уточнил, что охота со стороны Позднякова идёт на массу людей, в пример привел жительницу Краснодара, у которой сын с темным цветом кожи.

Екатерина каждый день говорит сыну, что любит его

"Это же ребенок!"

Атака на 40-летнюю краснодарку Екатерину Фролову (женщина недавно переехала в кубанскую столицу с Камчатки) и ее приемного темнокожего сына Джема, которому недавно исполнилось 1 год и 2 месяца, началась в конце апреля и продолжается по сей день. Семья подверглась самой настоящей травле. И началось всё после того, как лидер движения «Мужское Государство» Владислав Поздняков опубликовал у себя в соцсетях фотографии женщины с сыном, обрушив самую неприятную брань. Само движение - закрытые группы в соцсетях со 150 тысячами подписчиков. Группа посвящена строительству в России национал-патриархата. В программе: отмена равноправия, искоренение феминизма и доминирование мужчин в отдельно взятой стране. Не прочитав историю семьи, автор сделал вывод, что ребенка бросил афроамериканец и мать-одиночку он определил в класс женщин с низкой социальной ответственностью.

Скриншот из Telegram-канала Поздняков

- По моему мнению, лидер этого движения ищет жертв среди тех, за кого просто некому заступиться. Вот и я и мой сын стали одной из его мишеней. Но я не понимаю, как можно писать столько гадостей, ладно я - перетерплю, но Джем - же ребенок, - возмутилась Екатерина Фролова.

maminkamchadal Люблю безумно!

После публикации в паблике лидера «Мужского государства» на странице в Инстаграм у Екатерины началась что-то невообразимое – люди стали оставлять гадкие комментарии и травить женщину. Екатерина Фролова зарыла страницу от комментариев, но ей продолжали досаждать в личных сообщениях.

Комментарии под фотографиями на странице Екатерины Фроловой

"Рожденный сердцем"

А ведь о сыне женщина мечтала давно. Несколько лет она шерстила сайты с детьми, которые ищут родителей. И когда увидела кроху Джема, сердце забилось – это тот самый малыш.

- Замуж я вышла 19 лет назад, прожив с супругом около 10 лет, мы разбежались, - рассказывает Екатерина. – Нашу дочь я воспитывала одна. Сейчас ей уже девятнадцать и она учится в Казани. Отъезд дочери в другой город лишь подтолкнул меня начать мониторить детские дома. Очень хотела сына. Я всю жизнь мечтала усыновить ребёнка. И в 40 лет осуществила свою мечту.

maminkamchadal Секрет милой, белой шапочки - ползунки, завязанные на два узла на макушке . А что делать, если маманя в попыхах забыла шапочку для купания

Женщина прошла обучение в школе приёмных родителей. И получив сертификат кандидата, увидела анкету с мальчиком. На фото - темнокожий малыш, одет в несуразную ясельную одежду.

- Я потеряла покой. Обновляла страницу федеральной базы детей сирот и понимала, что Джемми - мой! Никто кроме меня не защитит его. Он не должен оставаться в доме малютки. Изначально, заполняя документы, я указывала, что меня не интересует ни раса, ни цвет кожи малыша. Я хотела ребёнка, ради ребёнка, - рассказала Екатерина. - На фото в базе Джем не был похож ни на кого. Он другой. Живой, любознательный. Он именно так и смотрит с интересом, наблюдает за движением губ при разговоре, держит взгляд, смотря тебе куда-то глубже, чем просто в глаза. Ребёнок был в доме малютки с 4 месяцев, а когда я его нашла – ему исполнилось уже 11. Я ему была необходима, как и он мне.

maminkamchadal Вечерний наш концерт

Документы на усыновление Екатерина начала собирать с прошлого года, а забрала Джема из дома малютки в Курске лишь три месяца назад.

Биологических родителей афроамериканского ребенка Екатерина не осуждает и не рассказывает, кто они - не считает нужным и правильным. На своей страничке в Instagram она пишет про Джема, как про родного.

maminkamchadal Это наслаждение день за днём. Хочу вас заразить этой любовью!

После внезапного штурма высказываний в соцсети Екатерина боится, что опека может расценить нападки, как угрозу, и забрать ребенка. Писать заявление в полицию женщина боится.

- Насколько мне известно, лидер движения «Мужское Государство» находится в Польше, и, как я знаю, его из-за этого не могут привлечь к ответственности, - вздыхает Екатерина. – И даже не представляю, что делать. Переживаю, что после этого скандала у меня могут забрать любимого мальчика, которого я так долго искала…

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

- Заявления в полицию от данной гражданки не поступало. По факту публикации полиция организует проверку, если информация подтвердится, то будут принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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