2020-05-10T15:01:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный врач клинической больницы Краснодара рекомендует продлить карантин до 15 июня

По словам Владимира Порханова, причиной большого количества заболевших в регионе - огромный приток мигрантов из Москвы и Питера [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Владимир Порханов. Фото: пресс-службы регионального минздраваВладимир Порханов. Фото: пресс-службы регионального минздрава
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10 мая в администрации Краснодарского края прошло заседание краевого оперативного штаба по предупреждению коронавируса в регионе. На совещании, где решался вопрос о дальнейшей жизни края, выступали не только чиновники, но и медики. Главный врач краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов считает, что причина большого количества заболевших в регионе - огромный приток мигрантов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 10 мая 2020. Прямая трансляция.

- Учитывая наблюдения, которые делаются в течение 1,5 месяца, заболеваемость коронавирусом продолжает прогрессировать, - заявляет Владимир Порханов на заседании краевого оперативного штаба. - Последние дни темп прироста новых выявленных случаев - 6% в сутки. Применение карантинных мер позволяет эффективно контролировать процесс.

По словам главврача краснодарской больницы, если в Германии, где ежедневный прирост составляет менее 1%, снять ограничения можно, то в Краснодарском крае это крайне преждевременно.

- Отмена ограничительных мер может значительно ухудшить ситуацию в регионе, - говорит Владимир Порханов. - При хорошем раскладе, по примеру европейских стран, где карантин был введен жестко и выдержан полностью, к началу июля мы можем прийти к стабилизации ситуации в крае.

Но, судя по имеющейся динамике, по количеству людей, гуляющих на улицах, Владимир Порханов не верит в то, что благоприятный прогноз сбудется.

- Замедление темпов роста эпидемии может сдвинуться на более поздний срок, - добавляет Главный врач краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов. - Ограничительные меры стоит продлить до 15 июня и пока не открывать курортный сезон.

По итогам заседания глава Кубани принял решение действие карантина продлить до 23 мая. Но не исключено, что дата сняти ограничений вновь изменится - опираться власти будут на эпидситуацию в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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