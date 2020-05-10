2020-05-10T17:46:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач краевой инфекционной больницы объяснил, почему коронавирус страшнее гриппа

По словам Сергея Зотова, с каждым днем тяжелых больных становится все больше
Евгения СОРОКА
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Сергей Зотов.Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.Сергей Зотов.Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.
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10 мая на заседании краевого оперативного штаба, где решался вопрос о продлении карантина на Кубани, выступил главный врач инфекционной больницы края Сергей Зотов. Он напомнил, что первого зараженного коронавирусом в медучреждении приняли 10 марта. За два месяца работы врачи поняли, с какой инфекцией имеют дело.

Кроме того, Сергей Зотов сказал, что коронавирус серьезно отличается от гриппа.

- Совершенно неправильное мнение, что это две одинаковые инфекции, - говорит главврач инфекционной больницы края Сергей Зотов. - При гриппе один человек может заразить еще одного или двух, а при коронавирусе – в два раза больше.

Врач уверен, если бы в крае вовремя не начали карантинные мероприятия, то число заболевших сейчас было бы в разы больше.

- Мы бы получили резкий рост, - продолжает Сергей Зотов. - Но тяжелые больные растут. У нас, к сожалению, идет прирост. Мы не можем говорить, что стабилизировалась ситуация. По моим ощущениям, что это будет волнообразное течение. Поэтому однозначно должно быть продление карантинных мероприятий, другого выхода я не вижу.

Напомним, ранее главный врач клинической больницы Краснодара Владимир Порханов сказал, что при хорошем раскладе к началу июля мы можем прийти к стабилизации ситуации в крае. Однако это требует строгого соблюдения карантинного режима. Пока же врач считает, что самоизоляцию соблюдают не все, а значит замедление темпов роста эпидемии может сдвинуться на более поздний срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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