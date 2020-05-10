Вспышка коронавируса в храме на Кубани: заразились священник и 35 прихожан

В Краснодарском крае ситуация с коронавирусом пока не стабилизировалась. 10 мая число заболевших в регионе увеличилось на 99 человек. Всего с начала пандемии заразились 1929 человек. Выступая на заседании краевого оперштаба, губернатор кубани Вениамин Кондратьев, сообщил о новом случае заражения батюшки.

Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая 00:00 00:00

По словам Вениамина Кондратьева, со священником храма в одном из районов Кубани, контактировало 66 человек. Все они сдали тест на коронавирус - у 35 человек результат оказался положительным.

Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 10 мая 2020. Прямая трансляция.

- Когда мы обращались к нашим священникам, говорили: «пожалуйста, служите на дистанции, люди должны быть на улице». Все думали: «ничего, Бог милует», - сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Но, как видите, жизнь говорит о другом. Давайте побережем друг друга и останемся дома.

Напомним, 30 апреля стало известно, что вирус также обнаружен у протоиерея в краснодарском храме Рождества Христова. Димитрий Ветошкин причащал женщину после операции, которая не знала, что у нее коронавирус.

Новый случай заражения священнослужителя и прихожан произошел не в Краснодаре. Как стало известно, речь идет о Кавказском районе, а точнее о батюшке, который служит в Покровском соборе в Кропоткине.

- Заявления, прозвучавшие в ряде СМИ, о том, что священник стал причиной заражения 35 человек, это прямое обвинение Церкви в распространении коронавируса, - говорит «КП» - Кубань» ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии Вячеслав Клименко. - Все могло произойти также, как и в первом случае. Кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку.

В РПЦ надеются, что распространители таких сообщений будут действовать в рамках закона.

- Церковь не первый раз сталкивается с подобными эпидемиологическими явлениями, и безопасность здесь сохраняется на высоком уровне, - добавил Вячеслав Клименко.

Сейчас в храме провели санобработку согласно всем нормам. А тем временем заболевшие коронавирусом жители города находятся под наблюдением медиков.