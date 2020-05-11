Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 11 мая 2020: первая смерть врача в городе

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 11 мая 2020 года. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 40 горожан, из них два ребенка. Таким образом, с начала пандемии в кубанской столице уже 733 инфицированных.

Стало известно о первой смерти медика в Краснодаре. Новой жертвой коронавируса стала врач общей практики с 24-летним стажем работы Татьяна Терновая. Женщина работала в поликлинике №13 и одна из первых участвовала в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Краснодарский край получит более 80 миллионов рублей на доплаты врачам, борющимся с COVID-19. Планируется, что премии будут перечислять за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, которые сейчас работают в авральном режиме.

Главврач краевой инфекционной больницы рассказал об опасности и коварности коронавируса. По его словам, эта инфекция серьезно отличается от гриппа. И те люди, кто считает, что заболевания одинаковые, - глубоко заблуждаются.

- При гриппе один человек может заразить еще одного или двух, а при коронавирусе – в два раза больше, - объясняет Сергей Зотов. - В этом его коварность.

Ситуация с коронавирусом в регионе пока находится под контроем. Однако, чтобы она не начала ухудшаться, губернатор Кубани продлил режим карантина до 23 мая. За тем, как соблюдаются ограничения, продолжают следить отряды самоконтроля. Штрафы выписали 169 краснодарцам, еще 117 жителей получили предупреждение.

НА ЗАМЕТКУ

«Горячие линии» по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Единая, оперативного штаба: 8-800-707-07-11;

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66;

- Для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам: 8-800-200-74-37.

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