Коронавирус в Сочи, последние новости на 11 мая 2020: в городе подтвержден 1 новый случай опасной инфекции

Из 99 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 1 человека. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 207 пациентов.

В городе закрыты все прогулочные зоны, набережные, скверы и детские площадки.

- В Сочи продолжает действовать запрет на бронирование и размещение мест в любых средствах размещения. Сегодня ведется постоянный мониторинг за всеми средствами размещения на территории города, - отметили в пресс-службе городской администрации.

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