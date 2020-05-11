2020-05-11T01:17:59+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 11 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 207 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 11 мая 2020 года
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в Сочи растет. Фото: архив КПЧисло заболевших коронавирусом в Сочи растет. Фото: архив КП
Изменить размер текста:

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 207 человек.

- За последние сутки подтвердился 1 случай опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 99 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1934 человека. Их состояние удовлетворительное.

- До конца карантина необходимо ограничить доступ жителей ко всем рекреационным и туристическим объектам. Так, подъездные пути к маршрутам Сочинского национального парка находятся под охраной полицейских, казаков, представителей Росгвардии и МЧС. Помимо этого, проезды временно перекрыты бетонными заграждениями, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи разыскивают сбежавшую из инфекционной больницы девушку

Из медучреждения она исчезла в ночь на 9 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Связали скотчем и угрожали расправой: в Анапе разыскивают грабителей, похитивших у пенсионерки драгоценности
В Краснодаре 10 мая за нарушение карантина оштрафовали 169 человек
Новой жертвой коронавируса в Краснодарском крае стала врач общей практики
В Краснодарском крае 12 мая озвучат новый перечень организаций, которые возобновят свою работу
Обманул на полмиллиона: в Новороссийске лже-правоохранитель развел наркомана
В Сочи разыскивают сбежавшую из инфекционной больницы девушку
Не поделили участок: в Краснодаре мужчина зарезал соседей в День Победы
В Анапе и Ейске откроют два новых госпиталя для больных коронавирусом
Краснодарский край получит более 80 миллионов рублей на доплаты врачам, борющимся с COVID-19
Вспышка коронавируса в храме на Кубани: заразились священник и 35 прихожан
Губернатор Кубани раскритиковал предложение мэра Геленджика разрешить местным гулять на набережной во время карантина
Глава Роспотребнадзора Кубани: Краснодарский край пока не готов к первому этапу снятия ограничений
Детский инфекционист Кубани: вирус протекает не так однозначно, как хотелось!
Главврач краевой больницы рекомендует продлить карантин до 15 июня
В Краснодаре 8 и 9 мая в обсерваторы отправили 73 прилетевших пассажира
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 10 мая
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года: вирус подтвердился у годовалого ребенка
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года увеличилось на 99 человек
Выпили и решили поехать домой: на Кубани нашли угонщика иномарки по отпечаткам пальцев
В Новороссийске десантники поздравили ветерана войны