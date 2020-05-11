Число заболевших коронавирусом в Сочи на 11 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 207 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 207 человек.

- За последние сутки подтвердился 1 случай опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 99 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1934 человека. Их состояние удовлетворительное.

- До конца карантина необходимо ограничить доступ жителей ко всем рекреационным и туристическим объектам. Так, подъездные пути к маршрутам Сочинского национального парка находятся под охраной полицейских, казаков, представителей Росгвардии и МЧС. Помимо этого, проезды временно перекрыты бетонными заграждениями, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи разыскивают сбежавшую из инфекционной больницы девушку

Из медучреждения она исчезла в ночь на 9 мая (подробности)