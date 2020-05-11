Число заболевших коронавирусом в Сочи на 11 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 207 пациентов
В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 207 человек.
- За последние сутки подтвердился 1 случай опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.
Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 99 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1934 человека. Их состояние удовлетворительное.
- До конца карантина необходимо ограничить доступ жителей ко всем рекреационным и туристическим объектам. Так, подъездные пути к маршрутам Сочинского национального парка находятся под охраной полицейских, казаков, представителей Росгвардии и МЧС. Помимо этого, проезды временно перекрыты бетонными заграждениями, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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