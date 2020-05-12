Коронавирус в Сочи, последние новости на 12 мая 2020: в городе подтверждены 5 новых случаев опасной инфекции

Из 98 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 5 человек.

Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 212 пациентов.

В городе закрыты все прогулочные зоны, набережные, скверы и детские площадки.

В обсерваторах края размещено 1964 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

- За все время выявлено 32 положительных результата у проживающих в обсерваторах, говорится в сообщении Минздрава региона.

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