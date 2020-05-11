2020-05-11T11:19:27+03:00
Спорт

Мурад Мусаев: Шесть футболистов «Краснодара» находятся на карантине

Игроки вернулись из разных городов страны и оказались на вынужденной изоляции
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, что шесть российских игроков команды находятся на 14-дневном карантине. Все они вернулись в Краснодар 1 мая из разных регионов, где проводили отпуск.

— Cо 2 апреля по 1 мая команда была в отпуске, в Краснодаре осталось 13 футболистов, шестеро уехали по России. Например, Петров был в Санкт-Петербурге, Стоцкий в Калининграде. Они вернулись 1 мая и проходят 14-дневный карантин. В ближайшее время игроки будут сдавать повторный тест на коронавирус, в принципе они готовы работать, ждем решения по иностранцам, когда и как они смогут вернуться, — рассказал Мусаев в эфире телеканала «Матч!».

Пока неизвестно, будет ли продолжен футбольный сезон в России, прерванный из-за пандемии коронавируса. Однако в «Краснодаре» надеются на скорейшее возобновление футбольного сезона. Сейчас команда занимает третью строчку в турнирной таблице, уступая «Локомотиву» лишь по дополнительным показателям.

— Мы скучаем по футболу, с нетерпением ждем возможности вернуться и заниматься любимым делом. «Краснодар» выступает за то, чтобы чемпионат был доигран и футбол вернулся на экраны. Это даст надежду на то, что жизнь скоро станет прежней, — рассказал Мурад Мусаев. — Понимаю, что последнее слово будет за врачами. Надеюсь, что документ, который разработан руководством нашего футбола, позволит нам безопасно завершить сезон.

По словам тренера, все футболисты «Краснодара» получили индивидуальный план занятий, чтобы поддерживать нужную физическую форму. Больше остальных повезло Маркусу Бергу, Виктору Классону и Кристофферу Олссону.

— Каждому футболисту выдали задание, их выполнение контролируется. Пять игроков иностранцев улетели домой — это шведы, а также Фьолусон и Фернандеш. Мы попросили, чтобы шведам разрешили заниматься с командами местной лиги — там не такой строгий карантин, они принимают участие игровых сериях, — говорит тренер «Краснодара».

Игроки, которые не ушли на карантин и находятся в Краснодаре, уже тренируются на базе отдельно.

— У нас на базе есть пять полей, весь инвентарь, и футболисты смогут самостоятельно приезжать и выполнять те задания, которые у него есть индивидуально. Некоторые так и делают, — поделился Мурад Мусаев.

При этом тренер готов отпустить игроков, которые не захотят играть, опасаясь за свое здоровье.

— Если кто-то из футболистов будет против играть, то я не буду ставить его на поле. Это его выбор. Буду уважать его решение. Но я уверен, что таких игроков не будет много, — считает наставник «Краснодара».

Мурад Мусаев рассчитывает, что его команда будет готова к играм после трех недель совместных тренировок, а итоги чемпионата будут определены по спортивному принципу на футбольном поле. Кстати, возможно, после возобновления чемпионата он будет руководить командой уже в статусе главного тренера.

— Мне надо сдать экзамены на категорию Pro, чтобы я уже мог без проблем работать главным тренером в клубе из элиты. Экзамен назначен на 10 июня, надеюсь, я смогу его сдавать в режиме онлайн по видеосвязи, — рассказал тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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