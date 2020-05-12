2020-05-11T11:19:00+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 12 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 212 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 12 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи выявлено 212 пациентов с диагнозом COVID 19В Сочи выявлено 212 пациентов с диагнозом COVID 19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 212 человек.

- За последние сутки в городе подтвердилось 5 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 98 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1964 человека. Их состояние удовлетворительное.

За все время выявлено 32 положительных результата у проживающих в обсерваторах.

- Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 2027 человек, из них 108 детей. 662 пациента выздоровели, в том числе 34 – за последние сутки. 22 человека умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 28 пациентов, — говорится в сообщении краевого Минздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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