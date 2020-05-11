В Краснодарском крае суды с 12 мая продолжат работу в прежнем режиме

11 мая истекает срок действия постановления, которое ограничивало работу судов по всей России на время пандемии. Но уже с 12-го числа постепенно начнут снимать ограничения. Правда, каждый регион решает сам – какие послабления возможны, исходя из текущей эпидситуации.

Краснодарский край, впрочем, пока не готов, поэтому горожанам еще долго придется соблюдать меры предосторожности. Все суды в регионе будут работать в прежнем режиме с учетом ограничений, которые действовали с 8 апреля по 11 мая.

- В городских, районных и мировых судах Краснодарского края подлежат рассмотрению дела и материалы безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 29.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях), - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Кроме того, слушаться будут частные жалобы, представления прокурора на определения суда первой инстанции.

В здание суда допускаются только участники судебных процессов, слушателям на процесс пока не попасть. На входе приставы будут измерять температуру человека.

- Участники процессов должны иметь при себе маски, респираторы, а также перчатки, - уточняют в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Внутри зала суда все присутствующие обязаны соблюдать дистанцию в полтора метра.

Личный прием граждан в суде не проводится. Документы нужно подавать дистанционно.