2020-05-11T17:02:41+03:00
Общество

«Птичку жалко»: семья журналистов с Кубани спасла и выходила попугая, который чуть не окоченел от холода

Пернатый едва не погиб от мороза, но сейчас живет в тепле и заботе
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Пернатый едва не погиб от мороза, но сейчас живет в тепле и заботе. Фото: Юлия Колесникова.Пернатый едва не погиб от мороза, но сейчас живет в тепле и заботе. Фото: Юлия Колесникова.

Супруги Юлия Колесникова и Иван Марютин работают в одной из газет Тимашевского района; жена – корреспондент, муж – водитель. Каждый четверг они развозят тираж по городу и станицам.

- В один из январских дней мы, как обычно, ехали по Тимашевску, - рассказывает Юлия. – Зашли в очередной магазин, увидели на прилавке клетку с попугаем. Птичка была скукоженная, маленькая. Продавцы сказали, что подобрали попугая у порога, он едва не окоченел от холода.

Клетку нашли в подсобке, поместили найденыша в нее и поставили на прилавок – авось, заберет кто да выходит. Газетчики решили взять пернатого себе – дети давно просили какую-нибудь живность завести, хоть молчаливых рыбок.

- Дома животных у нас никогда не было, поэтому ребята очень обрадовались, - продолжает Юлия Колесникова. – Но перед нами стояла непростая задача – вылечить попугая. Ведь то, что мы его забрали к себе, еще не означало, что он будет жить в обычном ритме. Напомню, птица едва не превратилась в кусочек льда.

Пернатый едва не погиб от мороза, но сейчас живет в тепле и заботе. Фото: Юлия Колесникова.

Пернатый едва не погиб от мороза, но сейчас живет в тепле и заботе. Фото: Юлия Колесникова.

И начались долгие дни лечения: знакомый ветврач подсказал, что попугаю необходимо протирать чаем глазки и носик, держать его в тепле и кормить витаминизированным кормом. И только через полтора месяца, уже ближе к весне, у Рика – так его назвал младший сын Кирилл – появилось новое оперение, да и сам стал чувствовать себя уверенно – отошел, видать, от холодного шока.

Пернатый едва не погиб от мороза, но сейчас живет в тепле и заботе. Фото: Юлия Колесникова.

Пернатый едва не погиб от мороза, но сейчас живет в тепле и заботе. Фото: Юлия Колесникова.

А пока члены семейства по очереди лечили птичку, попугай привык и стал ручным. Так что теперь он не боится рук своих хозяев в клетке.

- Он очень привык к нам за это время, - говорит Иван Марютин. – С удовольствием садится на палец, на плечо. Говорить хоть и не научился, зато открывает рот и имитирует речь. Мы его выпускаем из клетки, летает по комнате, самое любимое место – в коробках на шкафу.

Пернатый едва не погиб от мороза, но сейчас живет в тепле и заботе. Фото: Юлия Колесникова.

Пернатый едва не погиб от мороза, но сейчас живет в тепле и заботе. Фото: Юлия Колесникова.

В карантинные дни Рик развлекает ребятню, да и к вопросу ухода за птицей дети подходят с особым удовольствием. За судьбу попугая-найденыша им не стыдно; сыновья считают, что не зря дали шанс больному.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре налетчики в медицинских масках ограбили аптеку
В крае с 12 мая открываются офисы МФЦ
На Кубани объявлено экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах
Сделка на миллиард: турецкая компания обвинила в мошенничестве партнеров из Ейска
В Краснодаре прочистили 150 километров коллекторов
Кубань лидирует по числу нарушений режима самоизоляции
В ауле Большое Псеушко установили памятник Чебахан Шхалаховой
В Краснодаре дезинфицируют детские площадки, скверы и остановки
В Анапе выпал с 3 этажа обсерватора пытавшийся сбежать мужчина
В Успенском районе до конца года построят новый водопровод
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы направлен 31 пассажир
В Новороссийске рыбак упал с пирса
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года: число заболевших превысило 2 тысячи человек
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года увеличилось на 98 человек
На Кубани 17-летний подросток случайно зацепил газонокосилкой чью-то закладку
Проекты семи городов Кубани будут представлены на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды
«Мифические окна» : мошенник развел сочинцев на сотни тысяч рублей
Урочище Поднависла под Горячим Ключом получило охранный статус