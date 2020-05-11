2020-05-11T17:22:06+03:00
Общество

«Домашний сыр и клубника» : в микрорайонах Сочи работают ярмарки выходного дня

Все рынки торгуют в условиях строгих эпидемиологических правил
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи работают 4 ярмарки выходного дня. Фото пресс-служба мэрмм СочиВ Сочи работают 4 ярмарки выходного дня. Фото пресс-служба мэрмм Сочи
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В Сочи в течение всех майских праздников продолжили работу после карантинного перерыва длиною почти в месяц продовольственные рынки и ярмарки выходного дня. Сейчас на курорте работают девять рынков и ярмарок. Это ровно половина от обычного их числа.

Из них четыре – ярмарки выходного дня, расположенные в Лазаревском, на улице Победы 85, в поселке Дагомыс — га улице Армавирской,100, в микрорайоне Ареда — рядом с горбольницей №4 и на улице Фабрициуса,58.

Оправдывая свое название, ярмарки ведут торговлю с пятницы по воскресенье, строго с 10 до 16 часов. За соблюдением временного режима работы следит полиция и казачьи патрули.

Торговля ведется с соблюдением карантинных мер. Фото пресс-служба мэрии сочи

Торговля ведется с соблюдением карантинных мер. Фото пресс-служба мэрии сочи

Здесь соблюдаются все требования Роспотребнадзора. В торговых рядах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции в полтора метра,

Продавцы работают в масках и перчатках маски и перчатки. Регулярно здесь проводится уборка и дезинфекция территории.

В начале рабочего дня у всех сотрудников проводится бесконтактная термометрия, к работе не допускаются сотрудники, относящиеся к группе риска.

Ассортимент сочинских ярмарок сейчас,может быть и не слишком обширен, но покупатель сможет приобрести здесь все необходимое- фрукты,овощи,мясо, разнообразную молочную продукцию. Цены в целом не очень отличаются от аналогов в сетевых супермаркетах.

Ярмарки работают с пятницы по воскресенье. Фото пресс-служба мэрии Сочи

Ярмарки работают с пятницы по воскресенье. Фото пресс-служба мэрии Сочи

При этом представители властей всячески подчеркивают важность соблюдения всех эпидемиологических норм и правил-это важно не только для покупателей, но и для стабильной работы самой ярмарки.

- Мы призываем население при посещении рынков и ярмарок соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски и проводить своевоеменную дезинфекцию рук. Не придерживаясь элементарных правил люди подвергают риску себя, своих родных и в целом работу продовольственного объекта, поскольку в случае выявления нарушений он может быть закрыт по решению суда на срок до 90 суток, – прокомментировал начальник отдела по городу Сочи регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Александр Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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