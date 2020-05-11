2020-05-11T18:37:17+03:00
Карта Кубани

Тусовка новороссийской элиты в карантин попала на видео

«Высший свет», вероятно, отмечал майские праздники на местной базе отдыха, куда прибыл на дорогих машинах
Виталий КАРНАУХ
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В кадр попала заместитель главы Новороссийска Екатерина Демченко.В кадр попала заместитель главы Новороссийска Екатерина Демченко.
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В сети появилось видео, на кадрах которого видно застолье, как уверяет автор, новороссийской знати. Причем, отдохнуть они решили, судя по видеозаписи и комментариям снимавшего, в самый пик карантина в Краснодарском крае – 10 мая.

- Вот вам самоизоляция, народу тьма, всем пофиг, - показывает на кадрах новороссиец тусовку местной элиты, снимая, на каких машинах приехали высокопоставленные люди. – «Камри», «мерседесы», «лексусы»…

Кроме того, там же была замечена заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко, которая назвала данный видеоролик провокацией. Однако, судя по курткам, надетым на отдыхающих, погода, скорее всего, не лето.

В пресс-службе администрации города-героя корреспонденту «КП»-Кубань» прокомментировали видеозапись.

- Проводится служебное расследование, по факту потом оповестим, - заявили в мэрии.

Тусовка новороссийской элиты в карантин попала на видео .

В самой же базе отдыха, в которой якобы и была эта тусовка, «Комсомолке» рассказали, что ничего подобного 10 мая у них не происходило.

- Все это неправда, видео фейковое, мы сейчас запрашиваем видео со своих видеокамер и будем предоставлять. Не было на праздники никого, мы не работаем, - заявил представитель базы отдыха Владислав.

Разговор корреспондента "КП"-Кубань" с представителем базы

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Однако местная жительница Екатерина проезжала мимо базы 9 мая и, как ей показалось, видела своими глазами, как в беседках гульбанил народ, следовательно, возникает вопрос: а действительно ли заведение закрыто на крантин?

ИСТОЧНИК KP.RU

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