2020-05-11T21:51:21+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 12 мая 2020: нерабочие дни закончились, карантин действует

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 12 мая 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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11 мая штрафы за нарушение карантина получили 145 человек11 мая штрафы за нарушение карантина получили 145 человек
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 12 мая 2020 года. Нерабочие дни, объявленные президентом с 28 марта, закончились. Однако в регионе сохраняется карантин, ограничения продлили до 23 мая. В городе по-прежнему нельзя передвигаться без пропуска, исключение действует только для автомобилей с 10 до 16 часов.

За сутки только в Краснодаре количество заболевших увеличилось на 33 человека и достигло 806. Общее число заболевших в Краснодарском крае на утро сегодняшнего дня составляет 2027 человек, 662 пациента уже выздоровели.

На 13 въездах в город полицейские совместно с сотрудниками администрации 11 мая проверили 2120 автомобилей, 175 из них не пропустили в город из-за отсутствия красного пропуска или заполненного неверно.

Только за 11 мая жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 138 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции. 145 штрафов выписали за грубое нарушение режима карантина.

Кроме того, сегодня 12 мая губернатору Кубани будет представлен поэтапный план выхода региона из карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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