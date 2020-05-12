Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 12 мая 2020: нерабочие дни закончились, карантин действует

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 12 мая 2020 года. Нерабочие дни, объявленные президентом с 28 марта, закончились. Однако в регионе сохраняется карантин, ограничения продлили до 23 мая. В городе по-прежнему нельзя передвигаться без пропуска, исключение действует только для автомобилей с 10 до 16 часов.

За сутки только в Краснодаре количество заболевших увеличилось на 33 человека и достигло 806. Общее число заболевших в Краснодарском крае на утро сегодняшнего дня составляет 2027 человек, 662 пациента уже выздоровели.

На 13 въездах в город полицейские совместно с сотрудниками администрации 11 мая проверили 2120 автомобилей, 175 из них не пропустили в город из-за отсутствия красного пропуска или заполненного неверно.

Только за 11 мая жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 138 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции. 145 штрафов выписали за грубое нарушение режима карантина.

Кроме того, сегодня 12 мая губернатору Кубани будет представлен поэтапный план выхода региона из карантина.