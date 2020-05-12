2020-05-12T11:51:08+03:00
Происшествия

Пожар на базе отдыха в Туапсинском районе потушили на площади 960 квадратных метров

Пострадавших в ЧП нет [фото]
Александра ПОДУШКО
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В Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыхаВ Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыха
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Как ранее сообщала "Комсомолка", рано утром во вторник в Туапсинском районе, в поселке Бжид произошел крупный пожар. Сообщение о ЧП поступило диспетчеру в 06:43. Сразу же к месту были направлены пожарные подразделения МЧС России.

В Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыха

В Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыха

Они установили, что горит кровля двухэтажного неэксплуатируемого кирпичного здания на площади 200 квадратных метров.

В Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыха

В Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыха

- В 09:13 пожар локализовали на площади 960 квадратных метров, в 09:43 - ликвидация открытого горения. На месте работали 4 звена газодызащитников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыха

В Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыха

В Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыха

В Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыха

К тушению пожара привлекали от РСЧС 47 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России – 35 человек личного состава и 12 единиц техники.

В Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыха

В Туапсинском районе потушили крупный пожар на базе отдыха

По последним данным, в 10:00 пожар удалось полностью ликвидировать. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю, пострадавших в ЧП нет.

Пожар на базе отдыха в Туапсинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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