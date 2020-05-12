Обязательное ношение перчаток в Адыгее в период коронавируса: когда введут и для кого

Самоизоляция в Адыгее: с 12 мая начали работать автомойки, рынки и ярмарки 00:00 00:00

В Адыгее с 12 мая начинают работу рынки и ярмарки, а также автомойки. Готовятся к открытию салоны красоты и парикмахерские - как скоро они примут первых посетителей зависит от эпидобстановки в ближайшие дни.

Кроме того, анонсировано возобновление троллейбусного сообщения. С 12 мая жители республики смогут гулять и заниматься спортом с учетом рекомендаций специалистов.

Но ряд ограничений сохраняется. В первую очередь режим самоизоляции для старшего поколения от 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Действуют обязательные правила социальной дистанции, пропускной режим, запрещены массовые мероприятия. Предприятия, которые будут нарушать санитарные требования, будут закрывать.

- На предприятиях, чья деятельность не приостановлена и сопряжена с рисками контактирования граждан, вводится обязательное ношение масок и перчаток, - сообщают в пресс-службе главы Адыгеи.

Ограничения из-за коронавируса в Адыгее будут снимать мягко и поэтапно.

- В то же время недопустимо скопление детей на дворовых площадках и пренебрежение мерами социального дистанцирования. Мобильные пункты тестирования должны продолжить свою работу, а власти муниципалитетов должны гибко реагировать на развитие ситуации, - сказал глава республики Мурат Кумпилов.

По данным оперативного штаба за 12 мая, в Адыгее отмечено 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии диганоз был поставлен 252 пациентам, 184 из них уже выписаны, семь человек скончались от осложнений.