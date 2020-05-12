Единоразовые выплаты на детей в Краснодаре в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Начиная с 12 мая жители Краснодарского края, которые воспитывают детей, смогут подать заявление о единоразовой выплате на детей в 2020 году. Об этой мере поддержки в размере 10 тысяч рублей объявил вчера, 11 мая, президент страны Владимир Путин. Она призвана поддержать семьи с детьми из-за сложившейся ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТЯТ

Размер выплат определен четко - 10 тысяч рублей на ребенка. Если в семье двое детей, она получит 20 тысяч, если трое - 30. И так далее.

КОМУ ПОЛОЖЕНО

Впервые при начислении этой выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье не будет учитываться доход или права на какие-либо другие пособия (материнский капитал, в частности). Единственное условие - наличие детей в возрасте от 3 до 15 лет. Если ребенку исполнилось 16 лет, но до 1 июля 2020 года, он тоже вправе получить помощь от государства.

Получатели единовременной помощи от государства должны быть гражданами РФ.

КАК ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ

Никаких административных барьеров для оформления денежной поддержки от государства не будет.

- Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки, - подчеркнул президент в своем выступлении.

Проще всего оформить документы дистанционно - с помощью портала Госуслуги. Если выйти в интернет у жителей региона возможности нет, им помогут в ближайшем отделении Пенсионного фонда.

КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

Прием заявок начнется уже с сегодняшнего дня, 12 мая. Но выплата поступит на указанные родителями счета с 1 июня.

Выплаты предусмотрены Указом президента № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», опубликованном на официальном сайте Кремля.