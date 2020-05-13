Коронавирус в Сочи, последние новости на 13 мая 2020: в городе подтверждены 8 новых случаев опасной инфекции

Из 99 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 8 человек. В числе заболевших двое детей -1 и 5 лет.

Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 220 пациентов.

Тридцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, Лабинской, Тихорецкой и Крымской ЦРБ, краевых больницах №1 и №2, в Горячем Ключе, в инфекционных больницах Сочи, Новороссийска и Армавира.

В Сочи по-прежнему закрыты все прогулочные зоны, набережные, скверы и детские площадки.

2011 граждан изолированы в обсерваторах на территории Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, Ейска, станиц Голубицкая и Кущевская, поселка Кабардинка.

- За все время выявлено 32 положительных результата у проживающих в обсерваторах, говорится в сообщении Минздрава региона.

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Из них четыре – ярмарки выходного дня, расположенные в Лазаревском, на улице Победы 85, в поселке Дагомыс — га улице Армавирской,100, в микрорайоне Ареда — рядом с горбольницей №4 и на улице Фабрициуса,58. (читать далее)

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