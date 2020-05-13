Число заболевших коронавирусом в Сочи на 13 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 220 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 220 человек.

- За последние сутки в городе подтвердилось 8 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 99 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2011 человек. Их состояние удовлетворительное.

За все время выявлено 32 положительных результата у проживающих в обсерваторах.

– Тридцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, Лабинской, Тихорецкой и Крымской ЦРБ, краевых больницах №1 и №2, в Горячем Ключе, в инфекционных больницах Сочи, Новороссийска, Армавира, – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Всего в Краснодарском крае на сегодня подтверждено 2126 случаев коронавирусной инфекции. Среди зараженных 113 детей. 697 пациентов уже выздоровели, в том числе 35 за последние сутки. 22 человека скончались.

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Из них четыре – ярмарки выходного дня, расположенные в Лазаревском, на улице Победы 85, в поселке Дагомыс — га улице Армавирской,100, в микрорайоне Ареда — рядом с горбольницей №4 и на улице Фабрициуса,58. (читать далее)

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