2020-05-12T12:08:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев вошел в ТОП-3 глав регионов благодаря медиаактивности

Губернатор Краснодарского края занял третью строчку рейтинга руководителей субъектов РФ
Ева МУР@kp_kuban
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Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев
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Губернатор Краснодарского края вошел в тройку лидеров глав регионов страны по активности общения с населением. Только с 4 по 10 мая на официальных страницах Вениамина Кондратьева в соцсетях было опубликовано 13 постов, 115 сториз и один прямой эфир.

- Это очень хороший показатель того, что глава региона оповещает жителей края о важных событиях. Это индекс осведомленности населения, - пояснили составители рейтинга из Агентства политических и экономических коммуникаций.

На первом месте в этом рейтинге оказался губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, разместивший четыре поста и 144 материала в сториз на прошедшей неделе. Он, как и губернатор Кубани, выступал в прямом эфире в Instagram единожды.

На одну строчку выше главы Краснодарского края, на второе место в исследовании, аналитики поставили главу Рязанской области Николая Любимова, разместивший 16 постов и 119 материалов в сториз.

Напомним, сегодня, 12 мая, жители Краснодарского края снова ждут выступления Вениамина Кондратьева на оперативном штабе по коронавирусу. 10 мая он продлил режим карантина в регионе до 23 мая, а сегодня должен озвучить, какие организации начнут работу во время поэтапного выхода из него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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