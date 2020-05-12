Вениамин Кондратьев вошел в ТОП-3 глав регионов благодаря медиаактивности

Губернатор Краснодарского края вошел в тройку лидеров глав регионов страны по активности общения с населением. Только с 4 по 10 мая на официальных страницах Вениамина Кондратьева в соцсетях было опубликовано 13 постов, 115 сториз и один прямой эфир.

- Это очень хороший показатель того, что глава региона оповещает жителей края о важных событиях. Это индекс осведомленности населения, - пояснили составители рейтинга из Агентства политических и экономических коммуникаций.

На первом месте в этом рейтинге оказался губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, разместивший четыре поста и 144 материала в сториз на прошедшей неделе. Он, как и губернатор Кубани, выступал в прямом эфире в Instagram единожды.

На одну строчку выше главы Краснодарского края, на второе место в исследовании, аналитики поставили главу Рязанской области Николая Любимова, разместивший 16 постов и 119 материалов в сториз.

Напомним, сегодня, 12 мая, жители Краснодарского края снова ждут выступления Вениамина Кондратьева на оперативном штабе по коронавирусу. 10 мая он продлил режим карантина в регионе до 23 мая, а сегодня должен озвучить, какие организации начнут работу во время поэтапного выхода из него.