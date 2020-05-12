Свадьба на балконе в Краснодаре: регистрация брака оказалась постановкой

Накануне по краснодарским пабликам разлетелся ролик со свадьбой, организованной в карантин. На видео жених и невеста стоят на балконе, а перед ними с механической руки манипулятора сотрудница ЗАГСа произносит торжественное слово. После слов: объявляю вас мужем и женой, - зеваки внизу кричат «Ура!» и «Горько!», а в комментариях под роликами в соцсетях пользователи поздравляют счастливых молодоженов. Местные жители отмечали локацию «эпохального события» - ЖК Московский.

vasilenkomaxim Спасибо за этот опыт!! @popovich.d.e @kramardmitry @victor_svishchev (жених) @kylinarinni (невеста) И всей съёмочной команде @xoroweeutro Все меры предосторожности соблюдены!! #хорошееутро

Но свадьба оказалась обычной постановкой. - Мы уже муж и жена. Свадьбу отметили в узком кругу. А то, что обсуждают в соцсетях - просто съёмки, - рассказала "КП" - Кубань" сама счастливая "невеста" Инна. Обсуждаемое видео регистрации брака с использованием автокрана снял местный телеканал для клипа про карантин. Сотрудники ТВ хотели создать интригу и не рассказывали подробности съемок. О том, что торжество - фейк, стало известно только сегодня, 12 мая.

- Пара действительно недавно поженились, они уже муж и жена. А свадьба на балконе в карантин – ненастоящая. Это наша программа снимала сюжет. В люльке к молодоженам поднимался переодетый мужчина – краснодарский ведущий, который устраивает перформансы, - рассказал ведущий местного телеканала Игорь Шомас.