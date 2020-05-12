В школах Сочи готовятся к проведению экзаменов, выпускные вечера пока под вопросом

В Сочи подготовлено 15 пунктов проведения выпускных экзаменов для школьников. При необходимости, их число могут увеличить до 21. Это связано с тем, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции количество экзаменуемых в аудиториях могут сократить до пяти человек.

- Обычно в аудиториях одновременно находятся 15 учащихся. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, мы можем организовать экзаменационные помещения для пяти выпускников. Сейчас этот вопрос решается, - пояснила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.Фото: Юлия БАРАНОВА

Также Медведева подчеркнула, что проведение в сочинских школах последних звонков и выпускных пока остаётся под вопросом. Их смогут организовать лишь после снятия карантинного режима.

В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что учащиеся начального звена уйдут на летние каникулы раньше всех - 15 мая. Через неделю, 22 мая, учебный год завершится для восьмиклассников, с 30 мая – для десятиклассников. Выпускники девятых и одиннадцатых классов закончат обучение 5 июня, затем их ждут государственные экзамены.

Проведение последних звонков и выпускных пока остаётся под вопросом.Фото: Юлия БАРАНОВА

- Этот год непростой для всех, в том числе – для выпускников. 8 июня мы планируем провести ОГЭ для девятиклассников, - отметила начальник управления по образованию и науке.

По ее словам, в данный момент Министерство просвещения РФ рассматривает три модели проведения экзамена: в своих школах, чего никогда не было ранее, либо в специализированных пунктах. Кроме того, среди вариантов - отмена ОГЭ.

- В таком случае в аттестат ученика занесут средний балл по русскому языку и математике, и с этими результатами он в дальнейшем будет поступать в 10 класс или в профучилище. Что касается ЕГЭ – по предварительным данным его проведут в Сочи 9 июня, - заключила Медведева.

Как сообщалось ранее, в Сочи в апреле запустили городской флэшмоб в поддержку учителей. Таким образом, родители благодарили педагогов за терпение и добросовестность.