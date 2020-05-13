2020-05-13T11:13:57+03:00
Происшествия

Бросила троих детей: краснодарка вступила в ИГИЛ* и лечит раненых террористов

По некоторым данным, женщина, у которой трое детей, работает в полевом госпитале, где помогает боевикам запрещенной организации [эксклюзив «КП», фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Женщину грозит серьезный тюремный срок.Женщину грозит серьезный тюремный срок.
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В то, что 29-летняя Ирина Петрова (имя и фамилия девушки изменены – Авт.), могла примкнуть к террористам, никто из родных не верил. Отрицают это и ее друзья.

- Она не похожа на ту, кто поддерживает боевиков. Одевалась обычно: никаких длинных юбок, платков не носила, - рассказывает приятель девушки, пожелавший остаться неизвестным. - У нее много друзей, потому что она очень общительная. Любила и пошутить - никогда ее без улыбки не видел.

Но в один момент все изменилось. Весной 2015 года Ирина перестала выходить на связь с родными – телефон был отключен. В тот момент женщина была уже далеко за пределами родного города. Как выяснилось позже, она уехала в Сирию, чтобы вступить в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).

Друзья женщины уверены - ей просто заморочили голову.

Друзья женщины уверены - ей просто заморочили голову.

Спецслужбы проследили путь женщины. По имеющимся данным, она уехала из Краснодара 10 мая 2015 года.

- Также есть сведения, что в июне 2015 года женщина состояла в рядах незаконного вооруженного формирования «Исламское государство», - рассказывает источник «Комсомольской правде» - Кубань». – Там она работала в полевом госпитале в Сирии, где оказывают медицинскую помощь членам террористической организации.

Кто был вербовщиком, сейчас выясняют силовики, но, по некоторым данным, с ним Ирина общалась через социальные сети. Этот же человек помог ей пересечь границу.

На данный момент местонахождение женщины неизвестно – не исключено, что она до сих пор находится в Сирии.

В Краснодаре у женщины осталась семья.

В Краснодаре у женщины осталась семья.

- Очень жаль ее семью – о том, что будет с ними, она не подумала. Уехала, бросив не только родителей и младшую сестру, но и детей. Насколько я знаю, у нее их трое, самому старшему - на момент уезда матери – ему еще и четырех лет не было, - говорят друзья Ирины, которые уверены, что женщине просто заморочили голову.

На днях стало известно, что в отношении Ирины возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в участии в террористической деятельности, а это серьезная статья. Если суд признает женщину виновной, то ей грозит срок - от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, в конце апреля стало известно, что в международный розыск объявили еще одну жительницу Кубани - 25-летнюю уроженку Новокубанска Викторию Симоненко. Как стало известно, в апреле 2016 года она уехала в Сирию, где прошла «курсы» в запрещенной организации. После чего вступила в террористическую организацию и находилась там до 2018 года. Где девушка сейчас, пока неизвестно.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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ИСТОЧНИК KP.RU

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