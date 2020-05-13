Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 13 мая 2020: карантин и пропускной режим в городе отменят с 23 мая

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 13 мая. Наконец, стал известен план выхода из карантина, который продлится до 23 мая.

С 12 мая уже начали работу промышленные предприятия, сельского хозяйства и предприятия связи. А с 23 мая общественный транспорт начнет работу в привычном режиме, желтые пропуска для пешеходов и автомобилей будут больше не нужны, с улиц уйдут карантинные патрули.

Однако закрытыми будут скверы и парки, а также все еще не будут разрешены массовые мероприятия.

При этом запрет на передвижение по краю сохранится до 1 июня. Продолжит действовать и масочный режим.

Пока же все ограничения в силе. 11 мая в обсерваторы отправили 49 человек, прибывших из других регионов. 12 мая жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 196 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции. 167 штрафов выписали за грубое нарушение режима карантина.

Из-за коронавируса сдвинулся график приема заявлений в детские сады в Краснодаре. Этот период продлится с 1 июня по 15 августа.

Тем временем, число заболевших коронавирусом растет. В Краснодаре 12 мая зафиксировано 38 новых случаев, всего подтверждено 844 диагноза. Число заболевших по краю перевалило за две тысячи.