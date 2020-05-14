2020-05-13T11:15:50+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 14 мая 2020: в городе подтверждены 5 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 14 мая 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи выявлено 5 новых случаев COVID 19В Сочи выявлено 5 новых случаев COVID 19Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из 96 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 5 человек. В числе заболевших ребенок 9 лет.

Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 225 пациентов.

Тридцать один пациент находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, Лабинской, Тихорецкой и Крымской ЦРБ, краевых больницах №1 и №2, в Горячем Ключе, в инфекционных больницах Сочи, Новороссийска и Армавира.

В Сочи по-прежнему закрыты все прогулочные зоны, набережные, скверы и детские площадки.

С 1 июня на курорте начнут работу санатории, обладающие медицинской лицензией.

1997 граждан изолированы в обсерваторах на территории Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, Ейска, станиц Голубицкая и Кущевская, поселка Кабардинка.

- За все время выявлено 34 положительных результата у проживающих в обсерваторах, говорится в сообщении краевого Минздрава .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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