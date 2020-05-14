Число заболевших коронавирусом в Сочи на 14 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 225 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 225 человек.

- За последние сутки в городе подтвердилось 5 случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 96 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1997 человек. Их состояние удовлетворительное.

За время с начала пандемии выявлено 34 положительных результата у проживающих в обсерваторах.

Тридцать один пациент находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в СКИБ, Лабинской, Тихорецкой и Крымской ЦРБ, краевых больницах №1 и №2, в Горячем Ключе, в инфекционных больницах Сочи, Новороссийска, Армавира, – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

-- Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 2222 человека, из них 118 детей. 741 пациент выписан с выздоровлением, в том числе 44 – за последние сутки. 22 человека умерло, - говорится в сообщении краевого оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

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