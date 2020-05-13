График отключения горячей воды в Тимашевском районе летом 2020 года
«КП»-Кубань» публикует график отключения горячей воды в Тимашевском районе летом 2020 года
График отключения горячей воды в Тимашевском районе летом 2020 года.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Об отключении горячей воды в Тимашевском районе «Комсомолке» рассказали в «Тимашевских теплосетях». Котельные на некоторое время остановят в городе и станицах муниципалитета в июне месяце для проведения ремонтных работ.
График отключения горячей воды в Тимашевском районе летом 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU