2020-05-13T12:23:00+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Тимашевском районе летом 2020 года

«КП»-Кубань» публикует график отключения горячей воды в Тимашевском районе летом 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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График отключения горячей воды в Тимашевском районе летом 2020 года.График отключения горячей воды в Тимашевском районе летом 2020 года.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Об отключении горячей воды в Тимашевском районе «Комсомолке» рассказали в «Тимашевских теплосетях». Котельные на некоторое время остановят в городе и станицах муниципалитета в июне месяце для проведения ремонтных работ.

График отключения горячей воды в Тимашевском районе летом 2020 года.

График отключения горячей воды в Тимашевском районе летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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