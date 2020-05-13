2020-05-13T14:00:54+03:00
Общество

Ждала зарплату, а оказалась в минусе: жительница Сочи обнаружила на своей карте долг в 42 миллиона рублей

Выяснить, откуда взялся отрицательный баланс, женщина пыталась в течение недели
Евгения СОРОКА
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К счастью, все разрешилось в пользу женщины.К счастью, все разрешилось в пользу женщины.
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Неприятный инцидент произошел с жительницей села Верхний Юрт Хостинского района Сочи. 54-летняя Маргарита Аронова (имя и фамилия изменены – Авт.) решила проверить баланс своей банковской карты. Зашла через приложение в свой личный кабинет, вот только ожидаемого перевода не увидела. Вместо хороших новостей – странное сообщение: «с вашего счета списано 2025 рублей». А через секунду женщина и вовсе обомлела. Ей выставили задолженность на сумму 41 998 004 рубля.

- Это какая-то ошибка! – испугавшись, сочинка стала набирать номер техподдержки банка.

Маргарита хотела выяснить, откуда взялось восьмизначное число. Оператор объяснила женщине, что данный долг появился из-за того, что она является банкротом. Вот только, по словам сочинки, эта информация не соответствует действительности.

Женщина неделю пыталась разобраться, откуда взялись удивившие ее цифры. Чтобы добиться справедливости, она готова была идти в суд. Но, к счастью, такие меры не понадобились - проблема разрешилась, причем в пользу Маргариты Ароновой. Оказалось, что причиной потраченных нервов стала техническая ошибка.

- Действительно, клиент обращался в банк по поводу возникшего ограничения на счете. Оно было снято. Также в банк поступало обращение касательно операции по переводу денежных средств с комиссией, которую клиент не совершал, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе кредитной организации. - Была инициирована проверка, денежные средства в полном объеме возвращены на счет клиента. Новых обращений не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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