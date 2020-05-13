«Заразилась коронавирусом, переспав с москвичом»: мужчина оболгал бывшую возлюбленную, обвинив в распространении инфекции

33-летняя Эля расхлебывает последствия краткосрочного романа с 39-летним жителем станицы Староминской в Краснодарском крае.

- Ничего особо и не было. Просто увивался за мной, проходу не давал, - рассказывает она "КП" - Кубань", обнуляя историю. - Вы его видели? Он в подметки мне не годится.

Видимо, осознав свою ничтожность в сравнении с первой красавицей в станице, Роман предпринял отчаянную попытку обратить на себя внимание. Он пошел с заявлением в полицию в праздничный день 8 марта. По словам обиженного мужчины, это не он навязчиво ухаживал за Элей, а она угрожает рассказать его жене об их отношениях. Более того, она требует за молчание с него 40 тысяч рублей.

В полиции даже собирались возбудить на женщину уголовное дело о мошенничестве, пока не нашлись убедительные доказательства ее невиновности.

- Никакого дела нет. Полицейские в курсе, что он лгун, - продолжает Эля в разговоре с "КП" - Кубань".

Тем не менее нервы женщине изрядно потрепали. Пострадала и репутация. Однако горе-любовник не унимается. На днях пришел черед Эли обратится в полицию. В одной из социальных сетей она случайно нашла страницу со своим именем и фотографией. Но этот аккаунт ей не принадлежал.

- Там было сообщение, что якобы я переспала с мужчиной из Москвы и заразилась коронавирусом. Теперь сама являюсь разносчиком заразы, - говорит женщина.

Она написала заявление в полицию, чтобы те нашли клеветника и наказали. Судя по "почерку" шутника, определить автора страницы для правоохранителей труда не составит.