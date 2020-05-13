В Сочи местные жители похитили приезжего и вымогали у него 2 млн рублей

В Сочи пятеро местных жителей обвиняются в похищении приезжего и совершении других преступлений.

По версии следствия, инцидент произошел 20 апреля. Четверо местных жителей, возраст которых от 22 до 29 лет в лесном массиве Хостинского района встретили мужчину. Им оказался 31-летний приезжий. Злоумышленники забрали у него 8 тыс. рублей, но этим не ограничилось. Они решили похитить приезжего и потребовать выкуп - 2 миллиона рублей.

«Распределив между собой роли, фигуранты усадили потерпевшего против его воли в автомобиль «Нива», которым управлял один из обвиняемых. Перемещаясь по городу, злоумышленники удерживали мужчину в машине и применяли в отношении него насилие, требуя передать деньги», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в лесном массиве Хостинского района. Фото: архив КП

Затем подозреваемые перевезли потерпевшего в дом на Курортном проспекте, где их ждал еще один, 26-летний сообщник. В один момент мужчина вырвался и попытался убежать от похитителей. Но его снова насильно посадили в автомобиль.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, следственным отделом по Хостинскому району в отношении пяти местных жителей возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого, они обвиняются похищении мужчины, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (пп.«а,з» ч.2 ст.126 УК РФ) и вымогательстве в особо крупном размере (п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ). Четверым мужчинам также предъявлено обвинение в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.161 УК РФ).

- В настоящее время в отношении пятерых обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также других эпизодов преступной деятельности фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник в правоохранительных органах региона рассказал сайту "КП" - Кубань" подробности по данному делу. Преступники возили жертву в машине по Хостинскому району примерно три часа – с 16:00 до 19:00.

Мужчина, которого хотели похитить, после происшествия обратился в горбольницу №4 с серьезными травмами. Он рассказал, что был избит неизвестными. Врачи диагностировали у него закрытый перелом кости левой стопы, ушибы и ссадины мягких тканей на лице, закрытое повреждение нижней челюсти.

- Трое подозреваемых в данном, особо тяжком преступлении были ранее судимы по ч.2 ст. 159 УК РФ по ч.1 ст. 265 УК РФ, и по ч. 2 ст. 228 УК РФ, - пояснил сайту "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.