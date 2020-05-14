На Кубани шестилетняя девочка, не дождавшись феи, засунула выпавший зуб в нос

Забавный случай произошел на днях в Павловском районе Кубани. Шестилетняя Кристина Шульженко (имя и фамилия изменены – авт.) все ждала, когда у нее выпадет зубик – надеялась на встречу с крестной феей. И вот долгожданный момент настал, зуб проносила почти весь день в руке, а к ночи положила под подушку.

- Хоть бы пришла и забрала, а на его место положила небольшой подарочек, - засыпая, наверняка надеялась маленькая Кристина.

Но с феей повидаться у Кристиной не получилось, равно как и не получила девочка от нее никакого сюрприза. Видимо, «кто-то» проспал тот момент, когда под подушкой оказывается подарочек для своего чада. А, может, капризную малышку сразу предупредили, что фея приходит только к послушным детям.

Так или иначе, шестилетняя девочка самостоятельно выполнить всю работу за фею-крестную и засунула зуб в нос. Родители это заметили, когда она стала задыхаться, и сразу же привезли Кристину в приемный покой Павловской ЦРБ.

- В дежурную часть поступило сообщение из ЦРБ о том, что к ним привезли шестилетнюю Кристину Шульженко с инородным телом в носу, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Но, как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, ЧП обошлось без последствий, зубик из носа изъяли. Вот, что бывает, когда фея не выполняет свои обязанности!