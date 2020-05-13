Какие здравницы Анапы готовы принять туристов с 1 июня 2020 года: на курорте ждут 43 тысячи отдыхающих

На заседании оперативного штаба Краснодарского края было принято решение, согласно которому с 1 июня кубанские здравницы смогут принимать посетителей. Но при условии, что у них будет соответствующая медицинская лицензия.

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Какие здравницы Анапы готовы принять туристов с 1 июня 2020.

- В Анапе лицензию имеют 75 санаторно-курортных учреждений. Это 30 санаториев, 12 пансионатов и 33 детских санатория и санаторно-оздоровительных учреждения, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель пресс-службы администрации курорта Ольга Родина.

Она отметила, что общая численность туристов, прибывших в эти оздоровительные учреждения, составит около 43 тысяч человек. В мэрии также заявили, что несмотря на эпидемиологические сложность на Кубани, здравницы с медицинской лицензией Анапы готовы в полном объеме оказать услуги отдыхающим.

- У нас очень сильная лечебная база, наши ведущие санатории используют в работе свыше 400 лечебных методик и программ, часть которых уникальны и не имеют аналогов. Некоторые разработаны именно нашими медиками, они получили известность во всем мире, - заключила начальник пресс-службы.

Путевки можно приобрести как у туроператоров, так и в самих лечебных учреждениях Анапы.